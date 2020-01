TRÊS LAGOAS| JANEIRO BRANCO - Mês de conscientização sobre a saúde mental

A campanha “Janeiro Branco” foi criada em 2014 pelo psicólogo mineiro Leonardo Abrahão. Segundo seu idealizador, com o lema “Quem Cuida da Mente Cuida da Vida”, a iniciativa do “Janeiro Branco” objetiva colocar em evidência na sociedade dois temas: a saúde mental e a saúde emocional, e combater o preconceito relacionado aos transtornos mentais democratizando a informação sobre a saúde mental.





No Brasil, 11 milhões de pessoas sofrem de depressão e 18 milhões têm distúrbios ligados à ansiedade de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). E o que torna a situação mais preocupante é o preconceito ligado ao tratamento de algum transtorno mental.





A escolha do mês de janeiro é estratégica, pois o período de fim de ano e começo do ano pode causar ou aumentar a ansiedade devido à frustração de não ter cumprido todas as metas do ano anterior e pelo desejo de atingir as metas dos 12 meses seguintes. Além de ser um período de muita reflexão. A alusão ao branco se refere à possibilidade de reorganizar as histórias da própria vida.





Palestras, rodas de conversas, distribuição de folhetos informativos, entre outras atividades estão entre as ações que serão realizadas durante todo mês de Janeiro em Três Lagoas. As ações serão realizadas através dos setores de Vigilância em Saúde do Trabalhador e Rede de Atenção Psicossocial, da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas.





As ações serão voltadas a profissionais dos serviços de saúde do município e população em geral.





O encerramento da campanha será no dia 01 de fevereiro (sábado), às 07 horas, na Orla da Lagoa Maior, ao lado do Complexo Poliesportivo Professor “Eduardo Antônio Milanez”, onde será realizada uma aula de Yoga. A ação será aberta a toda população.





ASSECOM