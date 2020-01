CAPITAL| Prefeitura vai ouvir população sobre qualidade do transporte público

Investigação foi contratada pela prefeitura para medir a percepção dos usuários do sistema

Ônibus transitam em terminal de Campo Grande ©Leonardo de França

A Prefeitura de Campo Grande vai ouvir a opinião de pelo menos 680 pessoas sobre a qualidade do serviço prestado pelo Consórcio Guaicurus. Os questionários serão aplicados nos coletivos e terminais de transbordo pela Macmann & Tate Pesquisa e Eventos. O contrato entre o município e a empresa foi publicado na edição desta terça-feira (14) do Diário Oficial.





O valor dos trabalhos será de R$ 173,6 mil. Vinícius Leite Campos, titular da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), disse ao Correio do Estado que houve um estudo semelhante em 2017. O objetivo do órgão é atualizar as informações disponíveis sobre a percepção de quem anda todos os dias de ônibus.





“Vamos avaliar tudo, saber quais os piores problemas, as maiores reclamações, o que pode ser melhorado. Ver a avaliação da população de modo geral e quais são os problemas que eles mais apontam no transporte público”, explica.





A Macmann & Tate terá prazo de três meses para concluir a pesquisa. Segundo a Agereg, serão aplicados 600 questionários quantitativos.





Em um segundo momento, estudantes, deficientes, idosos, mulheres, usuários dos ônibus executivos, motoristas e pessoas que passam pelos terminais com maior movimento serão convidadas a responder perguntas qualitativas. Elas serão divididas em oito grupos com até dez integrantes cada para essa avaliação.





A Agereg garante que as informações serão usadas para melhorar a qualidade do serviço público, mas não detalhou quais foram as mudanças implementadas a partir do estudo passado, de 2017.





Por: RICARDO CAMPOS JR.