SHOWTEC| Bem-sucedida na Austrália, tecnologia promete ser boa opção para solo brasileiro

Especialista compartilha experiências sobre Tráfego Controlado de Máquinas durante Showtec 2020

Uma das ferramentas que vem ganhando destaque na agricultura brasileira é o tráfego controlado de máquinas em fazendas. A técnica já é utilizada há uma década na Austrália e pode ser adaptada em boa parte do território nacional. É o que o vice-presidente da Aiba (Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia), Luís Pradella, defende. No próximo dia 24, o tema será trazido em palestra durante o Showtec 2020, em Maracaju.





A técnica, embora relativamente nova no Brasil, tem sido testada de forma bastante efetiva por Pradella no oeste da Bahia, já chegando à décima primeira safra. “Ele não é apenas um mero sistema de controle de tráfego, seu objetivo é agredir o menos possível o solo, o que traz melhoria da produtividade”, pontua.





Ainda segundo o palestrante, são diversas as vantagens que o uso desta tecnologia proporciona, como a redução do consumo de energia e combustível durante as atividades de preparação do solo, diminuição dos efeitos da compactação do solo e melhoria de suas condições e fertilidade. Além disso, reduz-se o uso de herbicidas e fertilizantes químicos e há mais controle do trânsito sobre a terra, o que otimiza as operações das máquinas agrícolas. “A adoção desta ferramenta garante boas soluções para o solo agrícola brasileiro, que tem semelhanças com o australiano em grande parte do território”, avalia.





A palestra “Controle do tráfego de máquinas agrícolas e sua importância”, fará parte do Painel “Preparando Fazendas para o Agro Digital na Showtec 2020”. O objetivo é mostrar tecnologias de mecanização, como aplicação, plantabilidade e controle do tráfego de máquinas. A ideia é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de modo a contribuir com a sustentabilidade da agricultura e pecuária.





Para conferir mais informações sobre a palestra, além da programação completa, acesse o Portal Showtec





Sobre o Showtec





O Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do segmento. A feira é destinada aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, e leva informações de forma direta e aplicável.





O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), contando com patrocínio do Senar/MS, Sistema Fiems/Senai e Sicredi. O Showtec conta, ainda, com o apoio da Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação (Febrapdp), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Embrapa, Fundems, Prefeitura Municipal de Maracaju, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Semagro. Fundação Agrisus e Sanesul.





