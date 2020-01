Homem é executado com tiros no peito em rua de Campo Grande

Autor dos disparos teria fugido a pé do local

Corpo foi encontrado na rua ©Leonardo de França Foi identificado como Wellington Jackson Batista Bezerra, de 31 anos, o homem assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (8), no Bairro Center Park, na Rua Bodas de Fírago, nas proximidades do cruzamento com a Rua das Balsas.





Segundo as primeiras informações repassadas pelos policiais da 1ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), que estão no local, os vizinhos ouviram os disparos e encontraram o homem já caído na rua, atingido pelos tiros. Foram encontrados 9 cartuchos ao lado do corpo, que seriam de pistola calibre 9mm ou .380.

Dois disparos teriam atingido o coração da vítima, além de outros tiros que pegaram na perna esquerda e de raspão. Perícia e Polícia Civil foram acionadas e Corpo de Bombeiros também foi ao local, mas a vítima morreu antes de ser socorrida. Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi até o local do crime para atestar o óbito.





Familiares identificaram a vítima e a princípio testemunhas contaram que o autor do crime, um homem que estava a pé e sem camiseta, chegou, abordou Wellington e fez os disparos. Equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) também atuam no caso, que deve ser registrado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.





Conforme apurado, Wellington já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. Em 2017 ele chegou a ser preso pela Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) suspeito de ‘comandar’ o tráfico na região norte da cidade com comparsas.

Fonte: Midiamax Por: Renata Portela e Mariana Rodrigues