TRÊS LAGOAS| DSP retoma atividades de manutenção, limpeza e patrolamento

O Departamento de Serviços Públicos (DSP) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) de Três Lagoas retomou os serviços que estavam parados durante o recesso de fim de ano.





Equipes do DSP estão realizando patrolamento em diversas ruas do Município, melhorando as condições de tráfego, além das roçadas mecanizadas, mantendo os terrenos públicos limpos.





Outro importante serviço realizado pela equipe é a limpeza e manutenção de bueiros, “Durante o período de chuvas sempre realizamos esse serviço, até porque, a própria população joga muito lixo nos bueiros, o que dificulta a passagem da água e causa transtornos”, afirmou Adriano Barreto, secretário da pasta.





Além desses, o DSP também realiza a manutenção com limpeza e patrolamento de estradas nas áreas rancheiras, que nessa época do ano são muito utilizadas.









