Sexta-feira será de céu parcialmente nublado e calor de 36°C em MS

Na Capital, há previsão de chuva a qualquer hora do dia

A primeira sexta-feira de 2020 será de predomínio de calor em Mato Grosso do Sul, com as máximas chegando aos 36°C nas cidades das regiões norte e oeste do Estado. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), apesar do calor, há previsão de chuva forte em áreas isoladas.





Na Capital, o dia será de céu nublado e a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Nova Andradina e Taquarussu, o dia será de céu nublado e chuva acompanhada de trovoadas. A máxima será de 32°C.





No sul do Estado, a previsão é de céu parcialmente nublado e chuva em áreas isoladas a qualquer hora do dia. A temperatura máxima será de 34°C em Dourados, Ponta Porã, Sete Quedas, Vicentina, Aral Moreira e Laguna Carapã.





Em Sonora, Coxim, Camapuã, São Gabriel do Oeste, Aquidauana, Porto Murtinho, Miranda e Corumbá, a máxima poderá chegar aos 35°C. Podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.





Por: Kerolyn Araújo