Jovem que estuprou e ateou fogo no corpo da mãe é levado para presídio

Paulinha Cabreira, de 19 anos, está preso na PED (Penitenciária Estadual de Dourados)

Suspeito sendo colocado em viatura por policial ©Osvaldo Duarte/Dourados News

Preso desde sábado (28) acusado de ter estuprado e matado a própria mãe, Paulinho Cabreira, de 19 anos, foi transferido na tarde desta quinta-feira (2) para a PED (Penitenciária Estadual de Dourados), conforme o Dourados News. Ele estava detido na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade.





O crime ocorreu no dia 23 de dezembro, no Parque Alvorada, bairro da região Noroeste da cidade. Durante o interrogatório no dia em que Paulinho foi preso por policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) o rapaz confessou que a mãe, Marina Cabreira, de 42 anos, embriagada, dormiu no chão da sala, momento em que ele começou a estuprá-la.





Durante o ato sexual a vítima acordou, sendo então esfaqueada pelo filho, que em seguida ateou fogo em seu corpo. Paulinho Cabreira tinha sido identificado como ator do crime no dia 26 e indiciado por homicídio qualificado e destruição de cadáver. Apesar de ter confessado o assassinato da mãe, foi solto porque já havia passado o período de flagrante.





O crime





O corpo de Marina foi encontrado na casa dos fundos, na Rua Sônia Maria Lange Volpato, no Parque Alvorada, região oeste de Dourados. O dono da casa e companheiro de Marina, José Alves Jorge dos Santos, 57, chegou a ser preso como suspeito do crime, mas foi liberado no dia seguinte.





Por: Adriano Fernandes