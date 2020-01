Segunda-feira será de céu claro e calor de até 39°C em MS

Na Capital, a máxima será de 34°C e não há previsão de chuva

Campo Grande amanheceu com céu claro e não há previsão de chuva ©REPRODUÇÃO

Após semana de chuva, a segunda-feira (27) será de céu claro e predomínio de calor em Mato Grosso do Sul. Segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura máxima poderá chegar aos 39°C no Estado.