Asa Branca volta a ser internado em SP e quadro é terminal

'Lenda dos rodeios' enfrenta problemas relacionados com um câncer de boca descoberto em 2017, diz família

O famoso locutor de rodeios Asa Branca voltou a ser internado neste sábado (25) em São Paulo e está em processo de sedação para pacientes terminais de câncer, segundo a família.





A esposa dele, Sandra Barbosa, relatou que o médico já informou que o quadro é irreversível. “O que a gente pede agora é oração das pessoas e que ele não sofra mais”, diz Sandra.





Segundo a esposa, o locutor havia recebido alta na quinta-feira retrasada (16) e que, na última semana, ele vinha relatando desconfortos e muita fraqueza.





No sábado, ela alugou uma ambulância, já que a família mora no interior do estado, e o internou no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), na Zona Oeste de SP.





Waldemar Ruy dos Santos, o Asa Branca, tem 57 anos, e foi diagnosticado com câncer na boca em 2017. Ele também é portador do vírus HIV, doença descoberta em 2007.





Segundo a família, Asa Branca seria homenageado neste fim de semana com a medalha da Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo, mas, por conta do agravamento da doença, ele não pode participar.





Por: Carlos Yukio