HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta segunda-feira (27)

Veja o que dizem os astros para cada signo

O MUNDO INTERIOR





Teu mundo interior é a subjetividade que, inadvertidamente, te serve de ponto de apoio para imaginar que o Universo começou com tua presença e terminará quando morras. Tua subjetividade transfere teus medos e limitações ao que descobres em cada percepção, a cada ponto de vista, a cada opinião que expressas. Todas essas são vivências tão intensas, que passas a te convencer de que, como cada pessoa tem sua própria subjetividade, que então não exista nada parecido com uma verdade real, que tudo seja ponto de vista. A relatividade dos pontos de vista não é real, é fruto da ignorância, porque em tua rica subjetividade há um instrumento que ignoras, o discernimento, que te serviria para observar a realidade com imparcialidade e fazer julgamentos, não mais de um ponto de vista relativo, mas com percepção abrangente e equânime.





Áries 21/03 a 20/04





As emoções não aceitam maquiagem nem muito menos qualquer tipo de mentira que pretenda fazer com que pareçam o que não são. As emoções, apesar de desvalorizadas pela humanidade, são informações sinceras e transparentes.





Touro 21/04 a 20/05





As fortes emoções que você experimenta distanciam você da turma com que normalmente se relacionaria e que lhe serve de referência. Isso é inevitável, tolere a cobrança que as pessoas fizerem sobre suas atitudes.





Gêmeos 21/05 a 20/06





Apesar dos pesares, e do estresse que a própria mente produz, há emoções fortes que não podem ser nem despercebidas quanto menos jogadas a escanteio. As emoções provocam distúrbios, mas são informações preciosas.





Câncer 21/06 a 21/07





Talvez não seja possível colocar em prática as visões que fazem seu coração arder de vontade de as realizar, porém, qualquer aceno e atitude que você fizer nesse sentido, porá em marcha coincidências significativas.





Leão 22/07 a 22/08





Provavelmente, você não é a única alma a ter o coração dilacerado por emoções desencontradas e aparentemente incompatíveis entre si. Administre a situação com a maior calma e sabedoria possíveis. É temporário.





Virgem 23/08 a 22/09





As experiências intensas que as pessoas próximas experimentam acabam servindo de argumento para fazer algumas mudanças significativas de planos. Assim são as coisas, no fundo, são as emoções que lapidam o destino humano.





Libra 23/09 a 22/10





Tenha em mente as questões práticas e se oriente exclusivamente por essas, apesar das tormentas emocionais que pareçam criar distúrbios fortes o suficiente para que as tais questões práticas pareçam coisas secundárias.





Escorpião 23/10 a 21/11





Resistir ao apelo dessas emoções profundas e intensas que sua alma experimenta não seria o caso, já que essa atitude seria fadada ao fracasso. O assunto é organizar tudo minimamente para que tudo corra bastante bem.





Sagitário 22/11 a 21/12





Diversas coincidências significativas vêm ao seu auxílio para mudar o panorama com que você vem lidando há algumas semanas. Isso há de mostrar a você o quanto há ainda para entender a respeito de como funciona a vida.





Capricórnio 22/12 a 20/01





A razão é mestra em ocultar segundas e terceiras intenções, mas para as pessoas atentas e de mente ágil os olhos revelam tudo. O ser humano que se tornar destro na arte de ocultar tudo tem um problema que requer tratamento.





Aquário 21/01 a 19/02





A segurança e o conforto que vão para o espaço! A alma pretende experiências intensas, que movimentem as emoções mais básicas com as quais normalmente não há um relacionamento direto no dia a dia.





Peixes 20/02 a 20/03





A razão, por mais argumentativa que seja, não há de prevalecer sempre em suas escolhas, porque há momentos, como este, em que as paixões viscerais detêm as rédeas e orientam suas escolhas. Resistir? Difícil, mas possível.





Por: OSCAR QUIROGA