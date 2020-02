Professora de MS vai concorrer a vaga no Big Brother Brasil

Renata, de 32 anos, é natural de Coxim e será uma das confinadas da Casa de Vidro

A professora de Educação Física Renata Dornelles Furtado, de 32 anos, é a representante de Mato Grosso do Sul na Casa de Vidro do Big Brother Brasil 20. Os integrantes foram revelados na noite desta sexta-feira (31).





Natural de Coxim, Renata mora atualmente na Capital onde trabalha em duas escolas públicas. Apaixonada por esportes, a professora é praticante de crossfit, corrida de rua, vôlei de areia, musculação e ciclismo, conforme o portal GShow.





Renata também morou por dois anos na Califórnia, onde estudou inglês e trabalhou como babá. A educadora física contou que caso entre na casa e conquiste o prêmio R$ 1,5 milhão, pretende ajudar a família, viajar muito e mudar de profissão.





Além de Renata, mais dois homens e uma mulher, serão confinados na Casa de Vidro, que estará localizada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a partir deste sábado (1º). Dois deles entrarão na casa após uma votação. O resultado será divulgado na terça-feira (04).

