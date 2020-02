Sábado será com pancadas de chuva e máxima de 34°C em MS

Na Capital, o dia amanheceu chuvoso e máxima não passará dos 29°C

O primeiro dia do mês de fevereiro será de céu nublado e pancadas de chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, conforme prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura máxima poderá chegar aos 34°C.





Em Campo Grande, o sábado (1°) amanheceu chuvoso e a previsão é de mais pancadas de chuva no decorrer do dia. A temperatura máxima será de 29°C. Na região sul, a previsão é de céu parcialmente nublado de manhã e chuva à tarde. A máxima será de 27°C em Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Maracaju, Bonito e Nioaque.





Na região leste, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas à tarde e a noite. A máxima será de 32°C em Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida do Taboado e Água Clara. Em Aquidauana, Miranda, Porto Murtinho e Corumbá, pode chover forte à tarde. A temperatura máxima poderá chegar aos 34°C.





Por: Kerolyn Araújo