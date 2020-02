ALCINÓPOLIS| Produtores de Pitaya comemoram a 1ª colheita

A colheita da fruta foi feita na última quarta-feira ©DIVULGAÇÃO

Os produtores de pitaya participantes do Projeto de Hortifruti da Prefeitura Municipal de Alcinópolis, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente (SEMUDES), se reuniram na última quarta-feira (29), no Assentamento Santa Fé para fazer um balanço do primeiro de plantio da cultura.





Estavam presentes os produtores do projeto: Leonildo, Vilson, Paulo, Hélio, Timbete, Valdenir, e o casal Daniela e Elvis, que gentilmente cederam sua propriedade para o encontro, além do Sr. Arivaldo que irá iniciar o plantio esse ano em sua propriedade na Vila Novo Belo Horizonte. Também participaram da reunião a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa, o Chefe de Setor da SEMUDES, Fernando Carneiro, o Técnico Agrícola responsável pela assistência aos produtores José Loreto e o Sr. Jobi, produtor de pitaya do município de Coxim.

Antes da reunião, a Secretária Bruna e o técnico Loreto percorreram todas as propriedades participantes do projeto, que são oito (8) ao total, todas localizadas no Assentamento Santa Fé. “ Ficamos feliz em ver como as pitayas se adaptaram bem ao clima do município e em seu primeiro ano já ter produzido tão bem” disse a Secretária.





Segundo o produtor Leonildo Trivelato, até o momento ele já colheu 75 kg de pitaya em sua propriedade e a previsão é colher 100 kg até o final desse primeiro ciclo. Já a produtora Daniela disse estar empolgada com a produção e nos contou que está testando várias receitas com a pitaya, como sucos, mousse e sorvete que foi servido aos participantes durante a reunião.





Durante o encontro, o técnico Loreto conversou com os produtores sobre técnicas de controle de pragas para a pitaya e manejo do solo. “ A expectativa para a próxima colheita são grandes, a qualidade do produto está excelente e os produtores já estão conquistando o mercado local e regional” disse Loreto.





Projeto Hortifruti





Pensando em expandir o mercado de produção de frutas de Alcinópolis e devido ao sucesso do plantio da pitaya no município, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento decidiu juntamente com o Prefeito Municipal, Sr. Dalmy Crisóstomo, ampliar o projeto de hortifruti optando dessa vez pela cultura do Limão Taiti. As inscrições para os interessados já estão abertas até o dia 7 de novembro na sede da SEMUDES.





Mais informações através do telefone (67) 3260-1739.