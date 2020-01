Prazo para inscrição em concurso com salário de R$ 8,6 mil começa nesta segunda-feira (6)

As vagas são para as unidades de Dourados, Cassilândia, Coxim, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí e Paranaíba

Será aberto, nesta segunda-feira (06), o prazo para as inscrições no processo seletivo da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de formação de cadastro reserva para profissionais da área de Libras (Língua Brasileira de Sinais).





Os salários variam de R$ 1.191,63 a R$ 8.698,87, conforme a titulação, em jornada semanal de 20 ou 40 horas. ( Veja o edital ). As vagas são para as unidades de Dourados, Cassilândia, Coxim, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí e Paranaíba.





Candidatos com nível superior de ensino podem realizar as inscrições mediante ficha disponível pelo site www.uems.br . A ficha, junto aos documentos comprobatórios, devem ser entregues até 17 de janeiro no setor de concurso e seleção/ Dourados das 8h às 13h. A seleção será composta por prova didática e de títulos. O profissional vai atuar por prazo temporário.





Por: Adriano Fernandes