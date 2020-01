Pisa divulga que Institutos federais e colégios militares estão entre os melhores do mundo

De acordo com Programme for International Student Assessment (Pisa), o Brasil em uma lista com 79 países, ficou no 57° lugar. Esse resultado foi divulgado no início do mês de dezembro, e faz referência ao exame aplicado em 2018 em todo o mundo para 600 mil estudantes de 15 anos, que representa um universo de 32 milhões de jovens em fase final de educação básica. Esse resultado geral foi negativo. No entanto, os Institutos federais e colégios militares estão entre os melhores do mundo no Pisa.





Se separamos apenas os resultados referentes aos Institutos federais e colégios militares, todas essas notas são suficientes para ficarmos acima da média dos países da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), que integram as maiores economias do mundo. Outro ponto de vista muito interessante seria se levarmos em conta também esses dados para o âmbito da América do Sul. O Brasil seria o primeiro dos colocados. Em algumas matérias, o Brasil estaria em patamar parecido como a Austrália, Croácia e Portugal.





Todos os dados foram divulgados em entrevista coletiva por Abraham Weintraub, Ministro da Educação e Anísio Teixeira, Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). É importante criar um paralelo, pois se colocarmos o resultado dos estudantes de escolas públicas estaduais e municipais a média brasileira cai significativamente vertiginosamente.





Cenário alarmante





De acordo com Anísio Teixeira, Presidente do Inep, o resultado é alarmante e muito preocupante. “A gente tem conseguido aumentar a desigualdade na educação, não há o que comemorar. No geral estamos na rabeira. Os jovens dos países da OCDE têm 3 ou 4 anos a mais de escolaridade do que a média brasileira”.





Weintraub, Ministro da Educação, comentou quais serão os próximos passos. “Além de criar novas escolas cívico-militares e de ampliar as vagas no ensino técnico, o governo vai levar internet a todas as escolas públicas urbanas e a 50% das rurais já em 2020, e vamos investir na formação de professores e em novo material didático”.





Boas notícias





Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, houve aumento de 99.232 postos, resultado de 1.291.837 admissões. O mês de novembro de 2019 contabilizou 39.358.772 vínculos no total, o que representa variação positiva de 0,25% em relação ao mês anterior.





Concursos





O Congresso Nacional aprovou a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020, o primeiro orçamento do governo Jair Bolsonaro. A LOA trouxe cerca de 32 mil vagas para serem preenchidas no ano de 2020. São oportunidades para todas áreas em nível federal.





Edital IFRR





O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima ( Edital IFRR ) oferta vagas para técnicos e professores. O concurso terá 57 vagas imediatas e 214 vagas de cadastro reserva, com salários que podem passar dos R$ 9,6 mil. A aplicação da prova objetiva será no dia 12 de janeiro de 2020. Essa etapa tem caráter eliminatório e classificatório.