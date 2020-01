Homem abre fogo em feira por conta de pastel e acaba baleado por policial que estava de folga em MS

De acordo com a polícia, confusão começou em uma barraca de pastel em uma feira no bairro das Moreninhas. Suspeito foi encaminhado para Santa Casa de Campo Grande.

Arma que atirador usou para abrir fogo em feira de Campo Grande ©Batalhão do Choque/Divulgação

Um jovem de 20 anos abriu fogo contra três pessoas na tarde deste domingo (5) em uma feira do bairro das Moreninhas ll, em Campo Grande, após o proprietário de uma barraca negar a ele um pastel de graça.





Conforme a polícia, um policial do Batalhão de Choque que estava de folga, acabou baleando o suspeito que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa.

Marcas de tiros em cadeira de barraca de pastel após homem abrir fogo contra pessoas

©Batalhão do Choque/Divulgação

Conforme o boletim de ocorrência, logo após os disparos, o suspeito tentou fugir, mas foi baleado pelo policial que em seguida acionou o Choque. Quando os outros policiais chegaram no local do confronto, o policial fazia a segurança da feira e o atirador baleado ao chão, já desarmado, estava sendo socorrido pelos bombeiros.





De acordo com a polícia, além do atirador, ninguém mais ficou ferido. Ele foi socorrido, levado para a Santa Casa e seu estado de saúde é considerado estável. Próximo da barraca de pastel, foram encontradas três projéteis no chão e em duas cadeiras haviam marcas de tiros. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.





Por G1 MS