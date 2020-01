População é ouvida durante ação de melhoria na Rua 14 de Julho neste sábado (25)

Ação entre Prefeitura de Campo Grande, Sebrae/MS e empresa especializada busca identificar a vocação da via para fortalecer economia local

Sugestões serão coletadas neste sábado na Rua 14 de Julho esquina com Rua Dom Aquino

Após quase três meses de inauguração, a Rua 14 de Julho tem levado mais pessoas ao Centro da capital. Para identificar as potencialidades da via e ampliar ainda mais o movimento, a Prefeitura, por meio do Programa Reviva Campo Grande, junto ao Sebrae/MS, realiza neste sábado (25), a partir das 10h na esquina com a rua Dom Aquino, uma ação para ouvir sugestões da população.





Na rua, os visitantes poderão inserir ideias sobre o que esperam para a via em “post its” em quatro painéis colocados no entorno. A metodologia integra a consultoria de “Place Branding” da Place For Us, primeira consultoria especializada no assunto no país. A empresa foi contratada pelo Sebrae para identificar a vocação do local, contribuindo para o sentimento de pertencimento da população.





Para o consultor da empresa, Caio Esteves, a proposta é ouvir diferentes segmentos. “Procuramos entender as diferentes visões do local, sejam do presente ou da memória afetiva, para ter um termômetro do que se espera desse lugar que acabou de sofrer uma requalificação bastante impactante. Procuramos ouvir grupos que tenham envolvimento direto e indireto com a rua”, disse.





A requalificação na Rua 14 de Julho foi realizada, mas iniciativas como a consultoria visam tornar o local mais atrativo para a população, para que ela se engaje na manutenção e deixe a via dinâmica. Conforme a técnica do Sebrae/MS, Lissandra Daudt Baron, é importante estabelecer uma governança local.





“Existe uma preocupação, qual será o posicionamento dos empresários na pós-obra? É importante assumir a 14 como seu ‘ambiente de negócios’. Esse é um trabalho a longo prazo, fazemos um estudo de como as pessoas usam o espaço, a partir desse trabalho virão as diretrizes de como podemos fazer interferências e as sugestões de atrações para atrair público e gerar uma nova economia”, finaliza.





O engajamento comunitário é uma das etapas previstas na realização da consultoria de Place Branding. Ao final, um relatório com as observações será encaminhado para a Prefeitura. Para participar da ação neste sábado, basta comparecer à Rua 14 de Julho, esquina com a Rua Dom Aquino.





ASSECOM/SEBRAE-MS