Homem é encontrado morto em terreno com sinais de espancamento

Vítima foi achada com ferimentos na cabeça. Ao lado do corpo estavam um pedaço de cerâmica e quadro de motocicleta

Policial isola área onde corpo foi encontrado em terreno baldio ©Marcos Maluf Um homem foi encontrado morto no início da manhã deste sábado (25) com sinais de espancamento em um terreno baldio localizado na Avenida Guaicurus, próximo ao Museu José Antônio Pereira, região sul de Campo Grande.





De acordo com o tenente Paulo Cordeiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h50 para achado de cadáver. Quem passa pela Guaicurus não vê nada dentro do terreno, mas o corpo do homem foi achado por uma pessoa que passava por uma trilha.





A suspeita é de que ele tenha sido espancado no próprio local. Há diversos ferimentos na cabeça. Ao lado do corpo foram encontrados uma cerâmica, de pia ou vaso, e um quadro de motocicleta que podem ter sido usados para matar o rapaz. A vítima estava sem documentos e ainda não foi identificada.





Os bombeiros acreditam que o corpo esteja no local há mais de quatro horas, mas a perícia está a caminho do local e deve determinar com mais precisão.





O corpo do rapaz foi encontrado de bermuda preta e camiseta branca. A polícia está no local para isolamento da área.





Fonte: campograndenews Por: Gabriel Neris e Viviane Oliveira