Homem encontrado morto em terreno foi assassinado no início da tarde de sexta-feira (24)

De acordo com a polícia, vítima é da cor negra, aparenta ter 30 anos de idade e tinha tatuagem no antebraço direito

Perícia analisa terreno onde corpo foi encontrado ©Marcos Maluf O homem encontrado morto com sinais de espancamento em terreno da Avenida Guaicurus, na região sul de Campo Grande, foi assassinado no início da tarde de sexta-feira (25). O corpo da vítima foi achado por populares somente hoje cedo com ferimentos no pescoço e cabeça.





De acordo com o delegado Jarley Inácio, da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) Cepol, o homem ainda não foi identificado é negro, aparenta ter 30 anos de idade e possui tatuagem no antebraço direito, porém o desenho está borrado, atrapalhando ainda mais na tentativa de identifica-lo.





O rapaz foi morto com golpes vaso sanitário que provavelmente já estava no terreno baldio, onde também há outros entulhos e restos de materiais de construção. Um quadro de motocicleta foi encontrado ao lado do corpo. A polícia vai tentar identificar o veículo através do número do chassi.





Moradores da região contam que o terreno baldio é utilizado para quem precisa atravessar para o outro lado da rua, mas também por usuários de droga.





O delegado contou que a vítima não apresentava lesão de defesa. O corpo foi levado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico. Os objetos encontrados próximos ao corpo também serão periciados.









Fonte: campograndenews Por: Gabriel Neris e Viviane Oliveira