Mulher fica ferida após carro estourar pneu e capotar várias vezes em rodovia de MS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, carro ficou destruído e parou em uma lavoura às margens da MS-306, em Chapadão do Sul.

Carro ficou parcialmente destruído após capotar várias vezes depois de estourar pneu, em Chapadão do Sul (MS) ©Norbertino Angeli/Jovem Sul News

Uma mulher que não teve a identidade revelada ficou ferida após o carro que ela estava como passageira estourar um dos pneus e capotar várias vezes nesta segunda-feira (20), na MS-306, próximo a Chapadão do Sul, a 335 km de Campo Grande.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, no carro havia outro homem e mais o condutor, ambos, sofreram apenas escoriações. O carro ficou destruído e foi parar em uma lavoura ao lado da rodovia.





Conforme a ocorrência, a mulher foi encaminhada para o hospital municipal de Chapadão do Sul. A instituição não divulgou o estado de saúde dela.





Segundo a corporação, o veículo com placa de Rondonópolis, seguia da Lagoa Santa (GO) para o estado do Mato Grosso.









Por Flávio Dias, G1 MS