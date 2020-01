EMPREGOS| Funtrab oferece hoje 208 vagas nesta terça-feira (21)'

Entre as vagas, também há oportunidades para PcD (Pessoa com Deficiência)

Para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho) está oferecendo nesta terça-feira (21) 208 oportunidades. Há vagas também para PcD (Pessoa com Deficiência).





As áreas que mais oferecem vagas são para analista de suporte técnico (15); auxiliar administrativo (5); carreteiro (5), cuidador de saúde (10); pedreiro (10) e vendedor pracista (14).





Para PcD, as vagas são para atendente de telemarketing (1); atendente do setor de frios e laticínios (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de limpeza; auxiliar financeiro (1); motorista carreteiro (1); operador de vendas (1); promotor de vendas (1) e repositor de mercadorias (1).





Serviço





Os interessados devem se cadastrar na agência, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2773, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h às 17h. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.









Por: Kerolyn Araújo