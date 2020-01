Calor predomina e máxima poderá chegar aos 38°C nesta terça-feira (21)

Em Campo Grande, a máxima será de 32°C; há previsão de pancadas de chuva

Na Capital, há previsão de pancadas de chuva à tarde e a noite ©REPRODUÇÃO

A terça-feira (21) será de muito calor e os termômetros poderão chegar aos 38°C. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas.





Em Campo Grande, o sol aparecerá entre nuvens no período da manhã. À tarde e a noite, poderão ocorrer pancadas de chuva. A temperatura máxima será de 32°C. Em Dourados, Ponta Porã, Vicentina, Aral Moreira, Mundo Novo, Jateí e Sete Quedas, há previsão de chuva no decorrer do dia. A máxima será de 34°C.





Na região leste, o dia será de céu parcialmente nublado e pode chover à tarde e a noite. A máxima será de 36°C em Nova Andradina, Batayporã, Costa Rica, Três Lagoas e Santa Rita do Pardo. Em Alcinópolis, Camapuã, Pedro Gomes e Sonora, na região norte, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. A máxima será de 33°C.





No Pantanal, o dia será de céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. A máxima poderá chegar aos 38°C em Aquidauana, Miranda, Porto Murtinho e Corumbá.





Por: Kerolyn Araújo