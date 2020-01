Mulher é agredida com socos e chutes após ex-namorado pular muro da casa dela em MS

De acordo com a polícia, vítima foi empurrada, caiu no chão e fraturou um dos joelhos. Suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, em Dourados.

Mulher fica ferida após ser agredida pelo ex-namorado. Caso foi registrado na Depac de Dourados. ©Reprodução/TV Morena

Uma mulher de 40 anos foi agredida com socos e chutes após o ex-namorado, de 40 anos, pular o muro da casa dela na manhã deste sábado (11), em Dourados, a 228 km de Campo Grande.





De acordo com a polícia, a vítima contou que o suspeito foi até a residência dela querendo conversar, após a negativa, ele pulou o muro e danificou duas portas. Após uma discussão, o homem começou a da tapas, chutes e empurrões.





A mulher caiu no chão e lesionou o joelho direito. Por conta da queda ela teve dificuldades para firmar a perna no chão. Testemunhas que presenciaram as agressões acionaram a polícia.





Segundo a ocorrência policial, o homem foi preso e a vítima encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caso foi registrado como violência doméstica.





Por G1 MS