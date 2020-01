Bióloga sul-mato-grossense é indicada em prêmio nacional

A bióloga Neiva Guedes, natural de Mato Grosso do Sul, foi indicada para concorrer ao Prêmio Faz Diferença. Ela é responsável por criar um projeto que ajudou a retirar a arara azul da lista de espécies em extinção.





A sul-mato-grossense, indicada na categoria “Sociedade/Ciência e Saúde”, é doutora em Ciências Biológicas e também é presidente do Instituto Arara Azul. A premiação é realiza pelo Jornal O Globo em parceria com a Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).





O prêmio já está na 17ª edição e tem o objetivo de reconhecer o trabalho em diversas áreas, de brasileiros que serviram de inspiração para o país e o mundo durante o ano. Os três indicados para cada uma das 16 categorias são escolhidos pelos jornalistas de cada editoria.