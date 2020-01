Motorista foge de acidente e vítima morre antes do socorro chegar

Motociclista sofreu diversas fraturas pelo corpo e ainda trauma abdominal; mulher tinha 35 anos

Francieli Fucilini Machado tinha 35 anos e não resistiu aos ferimentos (Foto: Reprodução/Internet)

Motociclista, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após se envolver em acidente com outro veículo, modelo não identificado, na madrugada deste sábado (11). O caso aconteceu na Rua José Pereira da Silva, no município de Costa Rica, distante 305 quilômetros da Capital.





Francieli Fucilini Machado conduzia uma moto Honda Biz, por volta das 2h da madrugada, quando o acidente aconteceu. O condutor do outro veículo fugiu do local sem prestar socorro e, até o momento, não foi identificado.





De acordo com o site MS Todo Dia, equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou fraturas expostas nas duas pernas da vítima, além de trauma abdominal e fraturas nos braços. Francieli não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Moto que era conduzida por mulher, de 35 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente (Foto: Divulgação)









Por: Liniker Ribeiro