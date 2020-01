CHAPADÃO DO SUL| Segue aberta seleção de prefeitura com 140 vagas e salário de até R$ 4,9 mil

Oportunidades são para diversas áreas em três níveis de ensino

Segue aberto até o dia 16 de fevereiro o prazo para se inscrever no concurso público com mais de 140 vagas da Prefeitura de Chapadão do Sul, distantes 321 km de Campo Grande. Os salários chegam a R$ 4.988,34.





A inscrição pode ser efetuada pela internet ( clique aqui ). Os valores de R$ 100 a R$ 150. As provas escritas estão marcadas para 8 de março.





As oportunidades são para arquiteto e urbanista, assistente social, clínico-geral, contador, enfermeiro, engenheiro ambiental, engenheiro civil, anestesiologista, cardiologista, cirurgião-geral, cirurgiã-vascular, dermatologista, endocrinologista, ginecologista, oftalmologista, ortopedista, pediatra, farmacêutico, fiscal de meio ambiente, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, dentista, psicólogo e terapeuta ocupacional.





Na área de educação há vagas para professor de artes, ciências, educação física, professor de educação infantil, geografia, inglês, matemática, português, ensino fundamental de 1º ao 5º ano e inspetor escolar.





Para nível médio as oportunidades são agente de fiscalização de trânsito, assistente de ações institucionais, secretário escolar, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de farmácia, monitor de educação infantil, recepcionista, técnico de atividades organizacionais, técnico de fiscalização sanitária, técnico de tecnologia de informática, técnico em enfermagem, técnico em imobilização ortopédica e técnico em radiologia.





Para cargo nível fundamental as vagas são para motorista de ambulância, motorista de veículo leve, motorista de veículo pesado e motorista escolar. Também há postos para agente de merenda, inspetor de alunos, mecânico de equipamentos pesados, auxiliar de serviços operacionais e serralheiro.













Por: Clayton Neves