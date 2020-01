Homem de 36 anos é assassinado com três tiros em bar no interior do Estado

Vítima era de Goiás e foi atingida com três tiros de arma calibre 22

Perícia e bombeiros em frente ao bar onde homem foi assassinado ©MS Todo Dia

Jeberson Moraes de Araújo, de 36 anos, foi assassinado em um bar na noite de sexta-feira (24), em Costa Rica, município localizado a 305 km de Campo Grande. O homem trabalhava em uma funilaria e fazia tratamento contra dependência química em Chapadão do Sul.





De acordo com o site MS Todo Dia, ele estava no estabelecimento com um amigo quando houve uma discussão com outra pessoa, que seria colega da vítima.





A vítima era de Goiás e foi atingida com três tiros de arma calibre 22. Testemunhas contaram ainda que após receber o primeiro tiro, o rapaz correu por cerca de 30 metros e foi baleado novamente, quando caiu na calçada e morreu.





O translado do corpo será realizado neste sábado para o IML (Instituto Médico Legal) de Paranaíba. A polícia investiga o caso.





Fonte: campograndenews Por: Gabriel Neris