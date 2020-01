Garota tira foto com cachorro, toma mordida, leva pontos na cara e publica imagens em rede social

Jovem de Tucumán, na Argentina, disse estar bem: 'Não guardo nenhum rancor, não estou incomodada'.

Cachorro morde Laru Sanson na casa de um amigo dela em Tucumán, na Argentina — Foto: Reprodução/Twitter

Laru Sanson, uma jovem de Tucumán, na Argentina , publicou, na terça-feira (14), uma sequência de fotos em uma rede social em que aparece ao lado de um cachorro que a morde no rosto. As imagens estavam acompanhadas do seguinte texto: "Sessão de fotos com Kenai dá errado".

Imagens de Laru Sanson, a argentina que foi mordida por um cachorro na casa de um amigo — Foto: Reprodução/Twitter

Em entrevista ao canal Todo Notícias nesta quinta-feira (16), Sanson disse que está bem. "Eu estava na casa de um amigo meu, havia várias pessoas, e tinha um cachorro muito lindo. Eu gosto dos cachorros. Eu quis tirar uma foto e me dei mal. Eu já o conhecia, mas não frequento muito a casa", disse ela.





Sanson afirma que pensa ter intimidado o bicho: "Eu o abracei, coloquei a cara muito perto do cachorro, ele ficou intimidado; é um cachorro que nunca mordeu ninguém, ele tem 10 anos, é um pouco velhinho. Foi uma reação dele, ele se sentiu invadido".





A jovem diz ter ficado incomodada com os comentários que seria preciso sacrificar o cachorro. "Não guardo nenhum rancor, não estou incomodada."

Jovem argentina mostra como ficou o rosto depois de mordida de cachorro — Foto: Reprodução/Twitter









Fonte: G1