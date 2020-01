TRÊS LAGOAS| JANEIRO ROXO: Equipe da ESF Vila Haro forma grupo de atenção especial de atendimento a pacientes com Hanseníase

A unidade de Estratégia de Saúde da Família – ESF Vila Haro, com o apoio e orientações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Programa Municipal de Controle da Hanseníase, vem dando atenção especial à mensagem do “Janeiro Roxo”.





O mês de janeiro, desde 2016, foi intitulado pelo Ministério da Saúde, como o mês de ações de orientação, educação, diagnóstico e prevenção de Hanseníase em todo o Brasil.





Nesse sentido, para 2020, a equipe da ESF Vila Haro já iniciou ações de atenção especial a um grupo de sete pacientes, em tratamento de Hanseníase, que se reunirá na primeira quarta-feira de cada mês.





“Nesse dia, esses pacientes, seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, receberão o apoio, acompanhamento e orientações de profissionais da Saúde, como Médico, Psicólogo, Enfermeira e Fisioterapeuta, como explicou a coordenadora da ESF Vila Haro, enfermeira Andressa Torres. Nesse trabalho, de atenção especial aos pacientes em tratamento de Hanseníase, a enfermeira Andressa conta também com a participação da enfermeira Polyana Cestari.

Entre as demais ações, já desenvolvidas no “Janeiro Roxo”, mês de prevenção e conscientização da Hanseníase, houve um encontro no período da manhã de sábado passado (11) para orientações, educação e diagnóstico de novos casos e a equipe da ESF Vila Haro também recebeu o pessoal do Programa Municipal de Controle da Hanseníase, na manhã desta quinta-feira (16).





Neste “Janeiro Roxo”, a médica dermatologista Maria Angélica Gorga e a enfermeira Sebastiana Garcia de Freitas Tosta, do Programa Municipal de Controle de Hanseníase, estão percorrendo as Unidades da Atenção Primária de Saúde, para treinamento e capacitação de médicos e enfermeiros para diagnóstico e tratamento da doença.





Por isso, a mesma ação de orientação e prevenção de Hanseníase já foi realizada nas unidades de Saúde do Interlagos, Santo André, Paranapungá, Vila Piloto, Santa Rita e Jardim Atenas.





São ações que visam “o treinamento prático na avaliação de pacientes com suspeitas de Hanseníase, junto aos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham nas unidades”, explicou a enfermeira Sebastiana.





Para o paciente com Hanseníase, o diagnóstico, acompanhamento e tratamento passam a ter suporte na unidade de Saúde da área de abrangência do bairro em que ele reside e o Programa Municipal de Controle da Hanseníase continua no Centro de Especialidades Médicas – CEM, “como referência da SMS de Três Lagoas”, observou Sebastiana.





“São ações de educação e prevenção, porque quanto mais cedo a Hanseníase é diagnosticada, mais eficiente se torna o tratamento”, comentou a médica dermatologista Maria Angélica, enquanto orientava os profissionais da Saúde sobre questões de diagnóstico, tratamento e demais atenções ao paciente com Hanseníase.





Do total de 31 pacientes de Três Lagoas em tratamento de Hanseníase, 07 residem na área de abrangência da ESF Vila Haro.









ASSECOM