FUGA EM MASSA| Ministro paraguaio admite que fugitivos do PCC saíram em vans pela porta da frente

A fuga em massa foi descoberta na madrugada de domingo (19)

75 membros do PCC fugiram de presídio em Pedro Juan Caballero ©DIVULGAÇÃO

O Ministro do Interior, Euclides Acevedo, admitiu na manhã desta segunda-feira (20), que a maioria dos presos membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) que fugiram do Presídio de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã a 346 quilômetros de Campo Grande, teriam fugido em vans.





Durante a entrevista concedida ao site ABC Color, o ministro disse acreditar que a maioria dos presos teriam fugido durante a semana em uma van que vende refrigerantes ou uma que entra para a entrega de laticínios. “Obviamente, que nem todo mundo saiu pelo túnel. Eles teriam saído pela porta principal”, disse Acevedo.

©REPRODUÇÃO Ainda segundo o ministro, os presos teriam tido ajuda dos agentes, “A cumplicidade do pessoal da prisão não é apenas plausível, mas quase óbvia”, falou. Os fugitivos teriam saído levando liquidificadores e televisões que irregularmente tinham em suas celas.





O ministro ainda disse que está avaliando um trabalho conjunto com o ministro da Justiça, Sergio Moro, para recapturar os 75 membros do PCC que conseguiram fugir da prisão de Pedro Juan Caballero. Ele comentou que há algum tempo há um acordo com a Justiça do Brasil para ter um “banco de dados comum” e uma cooperação permanente na fronteira para combater o crime organizado.





A fuga foi anunciada por volta das 5 horas da madrugada de domingo (19). A princípio 75 detentos, membros do PCC, teriam fugido através de um túnel escavado de dentro da unidade até o lado de fora. Mais de 70 metros escavados, mais de 200 sacos de areia deixados em uma das celas da penitenciária e o fator mais questionado foi se nenhum agente penitenciário viu a fuga ou mesmo a escavação ou sequer suspeitou.





Com mais de 200 agentes das forças de segurança na fronteira, há suspeita de que os fugitivos possam ter evadido para os estados de origem. Logo após a fuga, comunicada para a Sejusp-MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul) ainda na madrugada de domingo, equipes policiais foram enviadas para a região de fronteira, principalmente entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.





Para o secretário da Sejusp-MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), Antônio Carlos Videira, a fuga dos 75 integrantes do PCC do presídio de Pedro Juan Caballero é “a maior fuga da última década”. A declaração foi feita em entrevista coletiva na tarde de domingo (19), na sede da secretaria.





Lista dos fugitivos





São eles: o paraguaio Marcos Paulo Valdez Moreira, 25 anos e os brasileiros Julio César Gomes, 29 anos, Ailton Botello dos Santos 35, Felipe Diogo Fernandes Dias 25, Rafael de Souza 25, Luciano de Souza Martins, de 26 anos, Rodrigo Rocha de Araújo, 22, Renan Cantero, de 29 anos e Wilson Carlos Torres Quadros, de 37 anos. Dois deles já haviam tentado escapar.





Na lista também consta o nome de Davi Timoteo Ferreira, que foi preso junto com um arsenal e já teria feito ameaças a juízes, promotores e jornalistas. Considerado chefe do PCC na prisão, está foragido também Osvaldo Pagliato, ele teria liderado o motim em junho de 2019 quando 10 presos foram assassinados entre a facção e o Clã Rotela.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo