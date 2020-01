FUGA EM MASSA| Polícia prende primeiro foragido de presídio no Paraguai

Fuga ocorreu na madrugada de ontem (19) em Pedro Juan Caballero, no Paraguai

Um dos 73 foragidos do Presídio de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, região de divisa com Mato Grosso do Sul, foi recapturado nesta segunda-feira (20) no Assentamento Itamarati, distante a 49 quilômetros de Ponta Porã. A fuga ocorreu na madrugada de ontem (19).





A prisão foi realizada pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e confirmada pelo Delegado Geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas. O foragido, de 30 anos, é de Imperatriz, no Maranhão, e cumpria pena por tráfico de drogas na penitenciária de Pedro Juan Caballero há quatro anos.





Segundo o DOF, o homem foi abordado no assentamento, demonstrou nervosismo e acabou confessando que era um dos fugitivos da penitenciária. As buscas pelos foragidos continuam e agentes da Força Nacional de Segurança Pública estão na região de fronteira.





Presos - Ontem, a Secretaria de Segurança do Paraguai divulgou a lista dos foragidos com 75 nomes. Porém, a lista foi revisada e o número baixou para 73. Dois homens que tiveram os nomes retirados não estão presos, segundo o site Capitan Bado.





A lista de foragidos do Presídio de Pedro Juan Caballero tem nomes da “elite” PCC (Primeiro Comando da Capital) na fronteira. Nela aparecem nomes de 40 brasileiros, alguns envolvidos em episódios polêmicos com a justiça paraguaia.





De acordo com o ministro do interior no Paraguai, Euclides Acevedo,''a maioria dos presos escaparam pelo portão principal e não pelo túnel''.





Fonte: campograndenews

Por: Kerolyn Araújo