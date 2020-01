Morrem gêmeas siamesas que nasceram com tórax interligado

Os bebês nasceram com 35 semanas (equivalente a oito meses), e juntos pesavam 3,8 quilos. Elas estavam há 16 dias internadas

Gêmeas sobreviveram apenas 16 dias. Elas estavam interligadas pelo tórax ©Divulgação/Santa Casa

As gêmeas siamesas Maria Júlia e Luna Vitória, que nasceram com o tórax interligado, morreram na noite de ontem (19), na Santa Casa de Campo Grande. Elas sofreram parada cardiorrespiratória, foram reanimadas pela equipe médica, mas sem sucesso. O óbito foi constatado por volta das 20h35. Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa, foram utilizadas todas as mediações e manobras previstas na sociedade brasileira de pediatria.





Nascidas em 3 de janeiro, elas têm o tórax interligado. Os bebês nasceram com 35 semanas (equivalente a oito meses), e juntos pesavam 3,8 quilos. Não foi informado que órgãos, as meninas, que aparecem abraçadinhas na foto, compartilham.





As irmãs Maria Júlia e Luna Vitória estavam na UTI neonatal (Unidade de Terapia Intensiva). Elas receberam acompanhamento da equipe médica clínica e cirúrgica multidisciplinar. Ainda não havia definição em relação à cirurgia de separação.





De acordo com a Santa Casa, nascimento de gêmeas xifópagas, mais conhecida por siamesas, tem incidência de 1 para cada 100 mil nascidos vivos. Em geral, no mundo, somente 18% dos gêmeos nessa condição sobrevivem. A decisão em relação ao manejo clínico e cirurgia de separação depende da anatomia interna em relação a quais órgãos e de que forma são compartilhado.





Fonte: campograndenews Por: Viviane Oliveira