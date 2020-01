FRAUDE| Cliente poderá consultar se há celulares pré-pagos cadastrados em seu CPF

Caso haja linha em seu nome sem conhecimento, cidadão poderá solicitar cancelamento

A partir do dia 15 de janeiro, clientes de telefonia móvel em Mato Grosso do Sul poderão consultar a existência de celulares pré-pagos cadastrados em seu CPF. Projeto Cadastro Pré-Pago foi aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e começou a funcionar hoje na Região Norte do País.





Conforme a Anatel, a medida vai possibilitar que o consumidor verifique se há alguma linha vinculada as prestadoras Algar, Claro, Oi, Sercomtel, Tim e Vivo, estranha ao seu conhecimento e, sendo o caso, possa solicitar o seu cancelamento.





O pedido de cancelamento do consumidor deverá ser atendido em até 24 horas, caso a solicitação seja executada por meio de atendente, e até 48 horas se solicitada automaticamente no call center ou portal da prestadora, sem a intervenção humana.





Projeto Cadastro Pré-Pago.





A iniciativa da Anatel busca garantir que a base cadastral da telefonia móvel esteja correta e atualizada, a fim de evitar a ocorrência de fraudes e, dessa forma, proporcionar mais segurança aos consumidores.





Além da disponibilização do Portal de Consulta de Linhas por CPF, estão previstas medidas adicionais para melhoria dos procedimentos de habilitação de novos chips, como a adoção de um modelo de cadastro com validação documental e digitalização das informações cadastrais, entre outras ações.





Caso o consumidor queira tirar dúvidas sobre o assunto ou solicitar atualização de seus dados cadastrais, basta entrar em contato com a sua prestadora.





Fonte: CE

Por: GLAUCEA VACCARI *Com assessoria