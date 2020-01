BATAGUASSU| Prefeitura convoca representantes de blocos para reunião sobre Carnaval 2020

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente está convocando os representantes de blocos carnavalescos para comparecer em uma reunião nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro, às 9 horas (horário de Brasília), na Sala de Licitações da Prefeitura (rua Dourados, 163, centro). O assunto em pauta será a organização do Carnaval 2020 (Batafolia).





Segundo o titular da pasta, Nilo José Perlin, a intenção da administração municipal este ano é inovar, promovendo o evento com o formato de trio elétrico para animar as noites de folia. "Essa reunião é para saber se os blocos estão dispostos a participar do evento, conclamando os integrantes de grupos para promovermos a descida do trio elétrico e se a ideia é bem aceita", comentou Perlin.





O secretário lembra que todos os anos, o município realiza o tradicional Batafolia no Parque da Juventude "Fernando Barbosa da Silva", com entrada franca.





Conforme programação nacional, o Carnaval será realizado de 21 a 25 de fevereiro. Em Bataguassu, além das noites de festa, será promovido matinê para as crianças como em anos anteriores.





Por: Bianca Lima