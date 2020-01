Eldorado Brasil Celulose adere a compromissos de transparência e integridade do Instituto Ethos

Companhia se tornou signatária de iniciativas do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social

A Eldorado Brasil Celulose aderiu a dois compromissos do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, reforçando seu comprometimento com a transparência e a integridade. A companhia se tornou signatária, ainda em dezembro de 2019, do Movimento Empresarial pela Integridade e Transparência e do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção.





Ambas as ações visam angariar o comprometimento do setor privado brasileiro em promover um ambiente de negócios socialmente responsável e que colabore para o desenvolvimento sustentável.





Ao longo de 2019, a Eldorado Brasil investiu em treinamentos, comunicação e engajamento de seus funcionários para aprimorar os processos internos. A companhia também se preocupou em estimular a interlocução entre colaboradores e as respectivas lideranças, o que resultou em um ambiente de trabalho de maior confiança e transparência.





“A adesão formal a esses compromissos é um reconhecimento à Eldorado Brasil pelo investimento na área de Compliance. É uma sinalização de que a empresa está no rumo certo da sustentabilidade empresarial”, afirma André Tourinho, gerente de Compliance. “Isso mostra também que a empresa está comprometida em transmitir esses valores a todos os seus colaboradores e ao mercado de forma geral”, completa Tourinho.





A adesão aos compromissos do Instituto Ethos coincidiu com o aniversário de sete anos de operação da Eldorado Brasil, inaugurada em dezembro de 2012. Nesse período, seus mais de 4 mil funcionários consolidaram a empresa como uma das principais produtoras de celulose branqueada de eucalipto do mundo. Com mais de 200 mil hectares de florestas plantadas e mais de 100 mil hectares de áreas de preservação no Mato Grosso do Sul, a Eldorado Brasil tem uma unidade industrial em Três Lagoas (MS) que produz 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano​. Ao todo, mais de 4 mil pessoas trabalham na empresa.





O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) fundada em 1998. A instituição apoia empresas de todos os setores da economia na construção de gestões responsáveis e sustentáveis.





ASSECOM