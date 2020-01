EMPREGOS| Agência encerra a semana com 200 vagas para diversos níveis de escolaridade

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) termina a semana oferecendo 200 de emprego em Campo Grande. A agência de emprego fica na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória. As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento. Há oportunidades ainda de estágios e para candidatos com deficiência.





As ofertas são para acabador de mármore e granito, alinhador de direção de pneus, arte-finalista, auxiliar administrativo, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar técnico de refrigeração, campeiro, caseiro, comprador, confeiteiro, costureira em geral, cozinheiro geral, empregado doméstico faxineiro, engenheiro elétrico, garçom, gerente de serviços de oficina, jardineiro, mecânico, mecânico de veículos, operador de caldeira, operador de telemarketing receptivo, pedreiro, polidor de veículos, químico, trabalhador rural, vendedor rural, vendedor interno e vendedor pracista.





Também há vagas para estágio na área de analista de desenvolvimento de sistemas de sistemas de informática, advogado estágio, auxiliar administrativo e comunicador de mídias audiovisuais.











Por: Viviane Oliveira