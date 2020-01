BATAGUASSU| Caravina se reúne com representantes sindicais e debate reajuste salarial de servidores municipais

O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) iniciou as negociações salariais deste ano com representantes do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais (SINDIFPM) e do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted), visando o reajuste salarial para os servidores públicos municipais.





Segundo Caravina, as primeiras reuniões tiveram como objetivo de ouvir as reivindicações de ambos os sindicatos e iniciar os levantamentos administrativos. "Bataguassu passa por um momento bom, porém, temos que levar em consideração o ano eleitoral, os limites da folha de pagamento, as projeções iniciais de recursos e do orçamento do município. Tudo será feito com muita responsabilidade", salientou o gestor, que é presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul)





O prefeito lembrou que nos últimos sete anos de sua gestão (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), mais de 43% de reajuste salarial foi concedido as categorias.

©DIVULGAÇÃO

Ele comentou que a intenção da administração municipal é definir antes do dia 15 de fevereiro os percentuais de reajuste para que o Projeto de Lei concedendo o aumento seja aprovado pela Câmara de Vereadores e o mesmo seja incorporado no vencimento dos servidores do próximo mês de fevereiro.





“Mais um ano, estamos em contato com os sindicatos para verificar as possibilidades e índices a serem oferecidos. Em breve, teremos novas rodadas de negociações”.





No que se refere as propostas, além do reajuste salarial, o SINDIFPM solicitou aumento no valor do ticket alimentação e a possibilidade de que todos os servidores públicos concursados recebam-o; além de melhorias para o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde.





Já o Simted protocolou o pedido de reajuste salarial dos profissionais da educação com base no piso nacional [da educação], que este ano é de 12.84%.

Estiveram presentes nas reuniões, o presidente do SINDIFPM, Vagner da Silva Costa; o presidente do Simted, Donizete Soares além de servidores que fazem parte de ambas diretorias sindicais.





Por: Bianca Lima