Em Campo Grande, Caravina formaliza parceria entre Sejusp e Assomasul para informatização dos postos de identificação de MS

Em agenda em Campo Grande esta semana, o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), atual presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) esteve reunido com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira.





O encontro tratou da formalização de uma parceria entre a secretaria e a associação, que tem como principal objetivo a informatização dos postos de identificação de todos os municípios do Estado, agilizando assim a prestação de serviços voltadas à população.





Segundo o secretário Antonio Carlos Videira, essa é uma medida extremamente importante devido aos benefícios que ela pode gerar, entre eles está a melhoria do atendimento à população.





Na reunião, Caravina destacou que além dessa parceria que beneficiará todo Estado, também foi viabilizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Bataguassu e o Governo do Estado, e está em andamento, as obras de construção da Delegacia Regional da Polícia Civil, da unidade da Coordenadoria-Geral de Perícias e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).





“Vamos contribuir no que for necessário com a Sejusp, pois consideramos um avanço a informatização dos serviços prestados pelo Estado. Já em relação a implantação de uma regional da Polícia Civil em Bataguassu proporcionará mais segurança para o município e toda região, uma vez que aumentará o efetivo à disposição da comunidade”, pontuou o gestor.





A sede da regional ficará localizada na rua Padre Anchieta (ao lado da Escola Estadual “Professor Luiz Alberto Abraham”), no bairro Jardim São Francisco.





Por: Bianca Lima - Com informações Sejusp