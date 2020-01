Servidores do Rio de Janeiro recebem salários antecipados de janeiro

Boa noticia faz aumentar a expectativa para concurseiros em 2020

Nos últimos anos, a cidade do Rio de Janeiro enfrentou diversos problemas na rede pública, especialmente em relação aos pagamentos dos servidores. Entretanto, neste mês de janeiro, houve uma vitória para a classe. A prefeitura conseguiu recursos e antecipou os salários da administração direta e das empresas prestadoras de serviços um dia antes do quinto dia útil de janeiro.





Além disso, foram pagos os inativos, pensionistas, as autarquias e fundações também. Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, abordou em todos os veículos de comunicação as dificuldades do município e em todo o país. E comemorou, juntamente com Cesar Barbiero, Secretário da Fazenda, a antecipação dos salários. “Os salários do funcionalismo foram depositados em dia ou mesmo antes da data oficial prevista”, disse Crivella.





Governador vai sancionar a LOA 2020





Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, irá sancionar a Lei Orçamentária Anual (LOA) nesta semana. A expectativa é de que os concursos sejam mantidos. No projeto, os concursos mais importantes são para Polícia Civil, Assembleia Legislativa e Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj).





Lado positivo





Essas notícias aumentam as expectativas para a cidade maravilhosa, principalmente em relação aos concursos públicos. Os candidatos começam a demonstrar otimismo por saberem que não terão os salários atrasados. O ano é de muita espera em relação aos concursos 2020 . O ano será de muitas oportunidades pelo Brasil, e uma das mais interessantes é a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. O certame será para nível médio e superior, com salário inicial de até R$ 7.516,00.





SEAP





Na área da saúde, o grande concurso é para a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP-RJ). De acordo com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, os cargos serão para Médico Clínico Geral, Enfermeiro, Psicólogo, Psiquiatra, Assistente social, Nutricionista e Farmacêutico.





Seeduc





Na área da educação, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) vai abrir diversas vagas. Segundo Pedro Fernandes, secretário da Educação, em decisão com o governador do estado, a rede de ensino contará com pelo menos um psicólogo em cada escola. Ao todo, no Rio de Janeiro, existem 1.222 unidades públicas de ensino. Além disso, está previsto um concurso para o magistério da educação também.





Por: Rodolfo Milone