Dois morrem e dois ficam feridos em acidente na MS-306

Com a força do impacto a moto de uma das vítimas partiu ao meio. O passageiro foi transferido para Campo Grande em estado grave

Frente do carro ficou destruída ©O Correio News



Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em acidente entre uma moto e um Fiat Uno na MS-306, em Chapadão do Sul – a 321 quilômetros de Campo Grande – na manhã desta quarta-feira (1º). Uma das vítimas socorridas foi transferida para Capital em estado gravíssimo.





Segundo site O Correio News, o alagoano Francisco das Chagas de Souza Filho, de 21 anos, que conduzia a motocicleta e Erci Batista Camargo, de 74 anos, motorista do Fiat Uno, morreram na colisão.





Os dois dirigiam em direções contrarias quando colidiram. Não há detalhes de como o acidente aconteceu, mas a violência do impacto partiu a moto, uma Honda 150 CG, ao meio e fez o Uno sair da pista até parar em uma plantação de soja as margens da rodovia.





Peças da motocicleta ficaram espalhadas pela pista a uma distância de 30 metros do local da batida. Ainda conforme o site, Francisco, morreu no local do acidente.





José Carlos Faria Gonçalves, de 20 anos, estava com ele na moto, foi arremessado do veículo e foi socorrido em estado gravíssimo, com várias fraturas e hemorragia interna. Inicialmente foi levado para o hospital da cidade, mas precisou ser transferido no sistema de vaga zero para Campo Grande.





Erci Batista, motorista do Uno, também morreu antes de receber atendimento. Já sua mulher, Aurora dos Reis Camargo, de 65 anos, foi socorrida com vida, mas ainda não há detalhes sobre seu estado de saúde.

Após o acidente o carro saiu da pista e parou em uma plantação de soja ©O Correio News

A moto partiu ao meio com o impacto ©O Correio News





Por: Geisy Garnes