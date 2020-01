TRÊS LAGOAS| Show pirotécnico supera expectativas do público no Balneário Municipal

Os fogos de artificio lançados pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas superaram as expectativas do público presente no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”. Foram 15 minutos de show pirotécnico com os mais variados fogos.





Ramona de Oliveira esteve com toda a família para prestigiar a festa e se encantou com os fogos “Foi tudo maravilho, excelente, muito lindo. É a primeira vez que eu venho e eu já me considero três-lagoense então ano que vem estarei aqui de novo. Estou encantada”.





Rosana Lopes também esteve no Balneário para queima de fogos “Foi um espetáculo, eu não imaginava que seria tão lindo. Foi tudo muito bem organizado, a segurança, a equipe está de parabéns”, afirmou.





Simone Tebet e Eduardo Rocha estiveram no Balneário para desejar feliz ano novo aos três-lagoenses, e comentaram sobre todo o trabalho que vem sendo executado pelo prefeito Angelo Guerreiro. “Fico muito feliz em ver Três Lagoas como está. São muitas obras em andamento e em 2020 os três-lagoenses ficarão ainda mais impressionados com tudo o que acontecerá na Cidade”, afirmou a senadora Simone Tebet.

“É isso que o povo três-lagoense merece, esse amor, esse cuidado que o prefeito Angelo Guerreiro tem. Uma gestão que trabalha, uma gestão sem corrupção. Me orgulho em poder falar isso, porque sei que aqui a política funciona”, finalizou o deputado Eduardo Rocha.





“2019 foi um ano de muito trabalho em Três Lagoas, e vamos continuar e trabalhar ainda mais porque nossa Cidade Merece. Que 2020 seja um ano de muita paz, prosperidade e trabalho, para conquistarmos tudo o que sonhamos”, comemorou Angelo Guerreiro.

















ASSECOM