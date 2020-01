COSTA RICA| Rayner Moraes é o novo presidente da Câmara Municipal

novo presidente da Câmara de Vereadores de Costa Rica-MS, Rayner Moraes Santos (PL)

O novo presidente da Câmara de Vereadores de Costa Rica-MS, Rayner Moraes Santos (PL), afirmou que irá priorizar uma gestão transparente durante o governo na Casa de Leis. Após um acordo político, o ex-presidente Averaldo Barbosa da Costa (MDB) renunciou ao cargo no final do ano 2019, e o então vereador ex-vice-presidente Rayner Moraes assumiu a presidência do Legislativo. Por esse motivo não houve eleição.





“Vamos continuar trabalhando em sintonia com o Executivo, além de promover a continuidade ao trabalho das gestões anteriores. Sabemos que haverá dificuldades. Esse ano será difícil com relação às questões administrativas e financeira, por conta das eleições, mas estou confiante”, afirma o novo presidente.





Conforme o acordo político, a mesa diretora da Câmara de Vereadores fica definida com Rayner Moraes na presidência, vereador Juvenal Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB) vice-presidente, Claudomiro Martins Rosa, o Cocó (PSD) como primeiro-secretário e a vaga de segundo secretário será definida durante a sessão ordinário no dia 27 de janeiro de 2020.





“No geral, não vamos promover grandes mudanças, vamos manter a linha traçada e manter aquilo que já vinha funcionando. Acredito muito no corpo técnico da casa. Temos uma equipe muito boa de funcionários que vão nos ajudar a driblar as adversidades”, finaliza Rayner.





A primeira sessão ordinária do Legislativo costarriquense será realizada no dia 27 de janeiro de 2020, às 9h, no Plenário das Deliberações Vereador Simino Jorge de Oliveira.





Por: Cassiane Mews