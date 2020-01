BATAGUASSU| Prefeitura realiza limpeza e terraplanagem de área para construção do novo Paço Municipal

Deve ser concluído em breve, os trabalhos de limpeza e terraplanagem executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura na área de 2.958 metros quadrados onde será construído o novo Paço Municipal. Localizada na Avenida Aquidauana esquina com o prolongamento da Travessa Guassu, a obra terá investimento na ordem de 5.044.575,00 milhões.





Conforme o setor de Engenharia, o novo Paço Municipal terá Auditório, Recepção Geral e salas para os setores de Licitações, Convênios, Departamento Pessoal, Patrimônio, Contabilidade, Tesouraria, Contratos, Compras/Licitações, Secretaria Municipal de Administração e Fazenda; Atos Oficiais, Gabinete, Secretária de Gabinete, Jurídico, Engenharia, Cozinha/Copa, DML, Sala de Monitoramento, Informática, Assessoria de Imprensa, Controladoria, Almoxarifado, Sanitários Feminino e Masculino com acessibilidade; garagem, Praça interna e Praça das Três Nações (externa).

O Arquivo Municipal, que atualmente está localizado no Serviço de Atendimento ao Contribuinte (SAC) também será acomodado no novo Paço.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), que esteve recentemente visitando a área acompanhado pelo secretário municipal de Infraestrutura, Carlos Roberto Pereira de Almeida e pelo engenheiro responsável pela obra, Gustavo Akashi, o novo Paço Municipal será um prédio amplo, que trará maior comodidade para o atendimento voltado à população.





Dentro da estrutura física, o gestor comenta que haverá um auditório/anfiteatro para a oferta de cursos de aperfeiçoamento e capacitação para os servidores públicos.





Ele lembra que de acordo com o projeto arquitetônico, o novo Paço Municipal terá o formato de peixe remetendo as belezas naturais do município e a vocação de pesca local da cidade conhecida como reduto do Tucunaré.





Será construída ainda a Praça das Três Nações, que passará a ser um novo ponto turístico da cidade, fazendo menção aos países Portugal (remetendo a nacionalidade dos proprietários da Cerâmica da Fonte, área onde será construída o Paço Municipal); República Theca (remetendo ao fundador do município Jan Antonin Bata) e ao Brasil.





As duas chaminés da antiga Cerâmica da Fonte, símbolo "vivo" da etapa de colonização e desenvolvimento de Bataguassu e que também estão presentes no brasão do município serão preservadas. "Vamos preservar a nossa história e utilizarmos dentro da arquitetura da parte externa da Prefeitura as chaminés da cerâmica", informou ele.





Caravina acrescentou ainda que a partir da transferência da Prefeitura para a nova sede, o atual prédio localizado na rua Dourados, 163 e que foi inaugurado em 1986 pelo então prefeito Ailton Pinheiro Ferreira será utilizado para acomodar as Secretarias Municipais de Educação e Cultura (Semec) e de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres (Sastram). "Vamos promover economia, saindo de mais dois aluguéis com a remoção dessas secretarias para a atual sede da Prefeitura", avaliou.





A obra deve ser concluída em dez meses.





Por: Bianca Lima