TRÊS LAGOAS| CONVOCAÇÃO – Professores realizarão no sábado autenticação de documentos para participar do Processo Seletivo Simplificado

Cerca de 1.782 professores foram convocados pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas para realizar no próximo sábado (11) a autenticação de documentos para participar do Processo Seletivo Simplificado de Professores em caráter temporário neste ano.





Segundo a diretora de Recursos Humanos, Ângela de Souza Brasil, os professores deverão levar os documentos comprobatórios de titulação na Escola Municipal Ramez Tebet, das 07 às 17h.





“Todos que comparecerem ao local serão atendidos. Orientamos aos professores a terem atenção aos documentos que são solicitados no edital (anexado abaixo). Para que os mesmos os levem organizados, com a cópia junto com a original, tudo para facilitar o fluxo”, disse.





Para Ângela a experiência do ano anterior foi importante para atender de forma humanizada todos os professores. “Fizemos questão realizar a autenticação em uma escola maior para melhor recepcionar os professores. Serão mais de 100 servidores treinados que estarão a disposição para atender o público presente”, disse.





ESTRUTURA





Segundo Ângela, a escola foi organizada para recepcionar os professores em uma entrada (Filinto Muller) e terá um portão de saída (na rua lateral).





Os professores serão acomodados em cadeiras na quadra e as senhas, que serão distribuídas por ordem de chegada, serão chamadas por meio de um microfone. Os candidatos serão encaminhados para o pátio onde encontrarão dezessete salas separadas para o atendimento. Uma sala será destinada para o atendimento prioritário (grávidas, lactantes, sabadistas).





“Tivemos todo um cuidado para atender a todos com dignidade e respeito. Os sabadistas, por exemplo, poderão aguardar em uma sala específica para que possamos conferir seus documentos às 18h. Fomos orientados, porém, que os mesmos estejam na escola até as 16h59, já que os portões precisam ser fechados as 17h”, disse a diretora.





Seguranças estarão nas entradas, saídas e em circulação no colégio para auxiliar na organização.





DOCUMENTOS





Clique AQUI para ter acesso ao documento com informações sobre a autenticação e AQUI para ter acesso ao edital sobre a convocação de provas.





SERVIÇO





A Escola Municipal Ramez Tebet está localizada na Av. Filinto Müller, 3215 - Jardim Morumbi.









ASSECOM