Colisão seguida de capotagem deixa uma pessoa ferida na MS-276

Acidente envolveu duas camionetes e um terceiro veículo que não permaneceu no local do acidente

S10 foi lançada para fora da pista e ficou bastante danificada. (Foto: Luis Gustavo/Jornal da Nova) Colisão envolvendo duas camionetes teve ainda capotagem e deixou um homem ferido, na tarde desta quinta-feira (09) na MS-276 em Batayporã, cidade a 311 quilômetros de Campo Grande. O acidente teria sido causado pelo condutor de um outro veículo, que não permaneceu no local do acidente.





O condutor teria freado repentinamente na rodovia, enquanto seguia sentido Anaurilândia a Batayporã. Para evitar a batida o conduto de uma S10 também parou, mas acabou sendo atingido na traseira por uma Hilux. Com a força do impacto a S10 capotou e caiu na vegetação, a uns três metros abaixo do nível da pista.





O condutor se feriu, recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros, consciente até o hospital de Nova Andradina. Na Hilux que colidiu atrás da S-10, estavam três adultos e duas crianças da mesma família. Nenhum deles se feriu, conforme o Jornal da Nova.





Uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteiras) que passava pela rodovia prestou apoio no acidente até a chegada da PMR (Polícia Militar Rodoviária).





Por: Adriano Fernandes