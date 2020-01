Sexta-feira será de altas temperaturas e alerta de temporais em MS

Temperatura pode chegar a 37ºC em municípios de MS; em Campo Grande, fim de semana de calor e pancadas de chuva

©REPRODUÇÃO Temperatura nas alturas hoje em Mato Grosso do Sul, conforme previsão do tempo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), chegando, em média, a 37ºC. Há alerta de chuvas intensas em oito municípios do Estado.





Em Campo Grande, a temperatura prevista é de 31ºC, com tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva no decorrer do dia.





Para este fim de semana, a previsão é de tempo quente, com temporais, principalmente na região leste do Estado. Na Capital, a máxima no sábado será de 32°C e, no domingo, 31ºC, sempre acompanhada de temporais em áreas isoladas.





Por conta da combinação, os temporais podem ser intensos em oito municípios do Estado: Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado e Aquidauana.





Por: Silvia Frias