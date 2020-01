Governo atende deputado Barbosinha com ponte na rodovia MS-274

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) firmou contrato com a empresa que ficou encarregada da elaboração de projetos executivos de engenharia, estudos e orçamentos de duas pontes em concreto armado, uma que será construída sobre o córrego Laranja Doce localizada na rodovia barro preto na divisa dos municípios de Dourados/Douradina e a outra sobre o rio Dourados na rodovia MS-274 na divisa dos municípios de Dourados/Deodápolis.





A publicação, na edição desta quarta-feira (8) do Diário Oficial do Estado, sinaliza os primeiros resultados das demandas encaminhadas pelas lideranças regionais durante a instalação do Governo Presente, quando o governador Reinaldo Azambuja e toda a equipe ouviram as reivindicações dessa comunidade, em três dias de atividades realizadas em Dourados, entre os dias 20 e 22 de novembro passado, na sede do Escritório Regional da Sanesul.





Para o deputado Barbosinha, que foi líder do Governo na Assembleia Legislativa durante a legislatura 2019, o anúncio dessas obras mostra a agilidade na execução de projetos e o compromisso em atender os pleitos da comunidade. “Fico mais feliz ainda em saber que o governador Reinaldo atende nossas reivindicações, que encaminhamos juntamente com as lideranças dessa região durante o Governo Presente, e vem ao encontro das necessidades do setor produtivo”, agradeceu o deputado.





Reivindicações





Entre as reivindicações do deputado Barbosinha, na instalação do Governo em Dourados, foram propostas, além da a construção da ponte de concreto sobre o rio Dourados no trecho da MS-274 entre Dourados e Deodápolis, a duplicação da rua Coronel Ponciano, com intervenções na BR-163 para viabilizar melhor acesso ao trevo do DOF, por onde ocorrem a maior parte dos acidentes; a duplicação da rodovia MS 156 até o Distrito Industrial, com melhorias no trânsito que corta a BR-163 no acesso ao Trevo do DOF e a pavimentação de um trecho da ordem de 83 km das linhas de ônibus, conforme levantamento já apresentado a Agesul e ainda agilidade nas obras do Hospital Regional e garantia de continuidade, com o projeto técnico e viabilidade orçamentária para a segunda etapa da obra e ainda a pavimentação asfáltica do trecho da MS-274, entre os distritos de Macaúba e Porto Wilma e, ainda, a construção do terminal de passageiros do aeroporto ‘Francisco de Mattos Pereira’, em Dourados.





ASSECOM