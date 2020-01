BATAGUASSU| Inscrições para Processo Seletivo do Instituto Mirim começam nesta quarta-feira (15)

Estão abertas a partir desta quarta-feira, dia 15 de janeiro, as inscrições para jovens interessados em participar do curso de formação inicial para o primeiro emprego oferecido pelo Instituto Mirim de Bataguassu.





Segundo a coordenadora do IMB, Elizete Duarte Oliveira, desde o ano passado, uma nova metodologia para a seleção de menores aprendizes foi formatada pela diretoria do Instituto. Trata-se da realização de um curso não remunerado de formação inicial para o primeiro emprego.





Conforme edital disponível para consulta no site da Prefeitura www.bataguassu.ms.gov.br através deste link , são 70 vagas destinadas a jovens de 15 anos a 16 anos e seis meses, em situação de vulnerabilidade social para o curso distribuídas nos períodos matutino e vespertino, no contraturno escolar, com atividades teóricas e práticas desenvolvidas no Instituto Mirim.





Para participar o candidato (a) deve ser brasileiro (a), residente e domiciliado em Bataguassu; estar matriculado na rede regular de ensino; ter idade entre 15 e 16 anos e seis meses; possuir renda familiar de até 4 salários mínimos; ciência e concordância de todo o conteúdo do Regimento Interno do Instituto Mirim; ciência e concordância de todo o conteúdo do presente edital e não ter sido desligado do Programa de Aprendizagem do Instituto Mirim por ato de indisciplina.





A carga horária é de 48 horas de estudos divididas em 12 encontros presenciais além de uma avaliação ao término do curso.





Elizete frisa que a capacitação será o ponto de partida para o primeiro emprego, servindo de seletiva para os jovens interessados em ingressar como candidato as vagas de empregado aprendiz no Instituto Mirim de Bataguassu, registrado em CTPS e matriculado no Curso de Aprendizagem.





INSCRIÇÕES





Para os interessados, as inscrições podem ser efetuadas até o dia 24 de janeiro, na sede do Instituto Mirim de Bataguassu localizado na rua Acre, 11, no bairro Jardim Santa Luzia, das 9 às 11 horas e das 15 às 17 horas (horário Brasília). No ato da inscrição, os jovens deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.





Dentre os documentos exigidos (originais) estão comprovante de matrícula na rede pública de ensino; RG (ou protocolo de solicitação); CPF e Carteira de Trabalho, NIS (Número de Identificação Social), todos estes documentos dos menores; e CPF, RG, NIS (Número de Identificação Social), comprovante de renda de todos os membros que trabalham da família e comprovante de residência registrado em nome dos pais ou responsáveis (água, luz, telefone fixo, contrato de aluguel ou declaração de testemunha com firma reconhecida em cartório). É necessário ainda preencher os requisitos previstos em edital. As inscrições são gratuitas.





SERVIÇO





Mais informações na sede do Instituto Mirim de Bataguassu situada na rua Acre, 11, no bairro Jardim Santa Luzia. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (67) 3541-3939.









Por: Bianca Lima