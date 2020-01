EMPREGOS| Veja aqui as oportunidades oferecidas pela Funtrab nesta quarta-feira (15)

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece nesta quarta-feira (15) 197 vagas de emprego em Campo Grande. Os interessados devem se cadastrar na agência, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Também há vagas para candidatos com deficiência.





As ofertas são para açougueiro, agente de proteção de aviação, ajudante de açougueiro, alinhador de pneus, analista de recursos humanos, analista de suporte técnico, arrematador, no comércio, assistente de vendas, atendente de balcão, atendente de lojas, atendente de telemarketing, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de marceneiro, auxiliar financeiro, auxiliar de técnico de instalações eletromecânicas, babá, capataz e caseiro.



Serviço



Os interessados devem se cadastrar na agência, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30











Por: Viviane Oliveira