Cuidados com a saúde devem ser redobrados no Carnaval 2020

Para Ministério da Saúde não é preciso uma medida especial contra coronavírus nos dias de folia, mas saúde, em geral, requer atenção.

O Carnaval é a maior festa brasileira, e é o motivo da espera anual de várias pessoas que gostam da folia. Mas é preciso redobrar a atenção com a saúde durante a festa, já que são muitos os problemas que podem acontecer e que, além de tirarem o sono, podem resultar em uma doença grave.





Como o evento acontece no verão, os dias de muito calor causam uma perda maior de líquidos e sais minerais, especialmente quando ocorre a ingestão de bebidas alcoólicas. O ideal é apostar numa alimentação leve para os dias de folia, e muita água ou sucos naturais.





É possível curtir a folia sem descuidar da saúde





Especialistas são unânimes sobre os cuidados com a saúde no Carnaval e muitas são as campanhas de conscientização. Embora as dicas sejam bastante conhecidas, muitos ainda não as seguem.





A ingestão de água diária indicada é de no mínimo dois litros e a alimentação de três em três horas. Para ter mais energia para a folia, muitas pessoas apostam nas bebidas energéticas. Estas são ricas em cafeína, o que pode causar insônia e até arritmias cardíacas. Deve-se maneirar ou até evitar esse tipo de bebidas.





Ingerir em excesso as bebidas alcoólicas, além de causar a desidratação, pode piorar a saúde bucal, desgastando o esmalte dos dentes e retirando os efeitos antibacterianos da saliva. Com imunidade e hidratação baixas podem ocorrer problemas como herpes e outros males bucais.





O consumo excessivo de álcool pode trazer outro mal: a ressaca. E muitos acabam abusando de remédios contra isso, o que pode piorar a saúde do estômago. O ácido acetilsalicílico, presente em muitos remédios contra ressaca, pode causar gastrite, por conta de o estômago já estar comprometido após a ingestão excessiva de álcool.





Outro cuidado com a saúde que requer atenção no Carnaval é com a exposição solar. A incidência dos raios UV já estão cada vez mais agressivas, então os cuidados devem ser redobrados. O filtro solar deve ser aplicado de duas em duas horas, com fator de proteção solar mínimo de 15.





Além disso, deve-se evitar a exposição prolongada das 10 às 16 horas. Caso não seja possível, utilize filtro solar com maior proteção e se proteja com chapéus e roupas. Para quem vai viajar no Carnaval 2020, é preciso se atentar ainda mais em manter a saúde durante a viagem . Afinal, são muitos os problemas de saúde em viajantes, incluindo intoxicação alimentar.





O Carnaval e o cuidado contra as DSTs





As principais doenças a serem prevenidas no Carnaval (e assim como deveria ser no ano todo) são as sexualmente transmissíveis. O preservativo é o principal aliado do sexo seguro, pois é a única forma contraceptiva que também bloqueia a contaminação por DSTs.





Na hora do beijo também deve-se ficar atento à contaminação de herpes labial, que é transmitida pela saliva. Feridas e vermelhidão nos lábios pode ser um indicativo da presença de herpes.





Anualmente, são intensificadas as campanhas pela prevenção de DSTs, tanto nas redes sociais visando a conscientização, como nos postos de saúde, com a distribuição gratuita de preservativos.





Carnaval 2020 e mais uma preocupação: o coronavírus





Com a epidemia do coronavírus em vários países, levantou-se a preocupação de transmissão do vírus no Carnaval brasileiro. Porém, o Ministério da Saúde não considera necessária nenhuma medida especial que altere a programação do Carnaval.





Por não possuir nenhum caso confirmado de portadores do vírus no país, serão realizadas apenas ações visando a prevenção. A decisão pode ser revogada caso seja confirmado algum caso do coronavírus no país, porém por estarmos no verão, a chance de uma doença respiratória se espalhar é bem pequena em comparação ao que ocorre na China.









Por: Andreia Silveira, colaboradora do site PlanodeSaudeNota10.

Fontes: Minha Vida e Catraca Livre